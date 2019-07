Danielle Fishel (38) kann endlich aufatmen! Ende Juni sind die US-Schauspielerin und ihr Mann Jensen Karp zum ersten Mal Eltern geworden – vier Wochen vor dem geplanten Geburtstermin erblickte ihr Sohn Adler Lawrence Karp das Licht der Welt. Aufgrund von Komplikationen musste das Neugeborene noch einige Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Doch nun hat die kleine Familie es geschafft: Baby Adler durfte endlich nach Hause!

Das verkündete die Neu-Mama stolz auf Instagram. "Adler ist heute genau drei Wochen alt und offizieller Absolvent der Neugeborenen-Intensivstation", freute sich die "Girl Meets World"-Darstellerin in ihrem Beitrag. Anschließend bedankte sie sich überschwänglich bei allen Ärzten und Krankenhausmitarbeitern, die ihren Spross behandelt hatten. "Zum Schluss schicken wir noch ganz viel Liebe und Umarmungen an all die Eltern, die auch schon einmal Zeit hier verbringen mussten", schrieb Danielle abschließend.

Zusammen mit ihrer Botschaft veröffentlichte die frischgebackene Mutter außerdem einen zauberhaften Schnappschuss: Auf dem Bild tragen sie und ihr Partner ihr neugeborenes Kind in einer Babyschale – und marschieren gemeinsam aus der Krankenhaus-Station hinaus. Danielle hebt zum Abschied noch die Hand.

Instagram / daniellefishel Jensen Karp und Danielle Fishel mit ihrem Sohn Adler

Instagram / daniellefishel Adler Lawrence Karp, Sohn von Danielle Fishel Karp

Getty Images Danielle Fishel und Jensen Karp bei einer Premieren-Party in Hollywood, 2017

