Brustkrebs: Danielle Fishel gibt erstes Gesundheitsupdate

Danielle Fishel (43) wandte sich im August mit traurigen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Sie ist an Brustkrebs erkrankt. Nun verrät die Schauspielerin neue Details über ihren Gesundheitszustand: Sie hat sich zwei Lumpektomie-Operationen unterzogen, bei welchen der Krebs offenbar entfernt wurde. "Es gibt keine Anzeichen von Krankheit, die Operation war also erfolgreich", freute sich der "The Wiard of Oz"-Star im Interview mit Today.

Dennoch schlug Danielle auch ernstere Töne an: "Aber man nennt eine Krebserkrankung nicht ohne Grund eine Reise. Es ist nicht so, dass man einfach einen Eingriff macht und dann fertig ist." Sie müsse sich nun einer Hormontherapie, Mammografien im Abstand von drei bis sechs Monaten und jährlichen MRTs unterziehen. "Ich hatte so viel Glück, dass mein Krebs so früh entdeckt wurde, weil ich rechtzeitig zur jährlichen Mammografie gegangen bin. Ich dachte: 'Toll, ich habe ihn früh erkannt. Ich kann das bald hinter mir lassen.' Aber es gibt wirklich kein 'Damit-fertig-werden'. Das war also ein emotionaler und mentaler Prozess", gestand sie ehrlich.

Ihre Diagnose hatte Danielle öffentlich gemacht, um andere Frauen für regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Mann Jensen Karp. "Ich bin so stolz auf Danielle, dass sie ihre Plattform nutzt, um das Bewusstsein zu schärfen. Wir dürfen keine Termine verpassen und müssen uns immer untersuchen lassen! Sie ist die stärkste Person, die ich je getroffen habe. Sie schafft das", schwärmte er in seiner Instagram-Story.

Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin

Getty Images Danielle Fishel und Jensen Karp bei einer Premieren-Party in Hollywood, 2017

