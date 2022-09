War Serienstar Danielle Fishel in ihren Co-Star verliebt?

Danielle Fishel (41) lüftet ein jahrzehntealtes Geheimnis! Die Schauspielerin wurde Anfang der 90er mit der Sitcom "Das Leben und Ich" zum großen Star – als Topanga mimte sie eine kluge Außenseiterin. Gemeinsam mit ihrem Co-Star Rider Strong (42) stand sie für die Serie sieben Jahre lang vor der Kamera. In der Show spielten die zwei ein Liebespaar – doch wie sah es abseits der Kulissen aus?

In dem Podcast "Pod Meets World" der 41-Jährigen waren ihre Kollegen Rider und Will Friedle zu Gast. In der angenehmen Runde plauderte Danielle aus dem Nähkästchen, als ein neugieriger Fan wissen wollte, ob die beiden TV-Stars jemals ineinander verliebt gewesen seien. "Ich war in Rider verknallt", gab die zweifache Mutter zu. Der Schauspieler reagierte auf die Antwort sichtlich überrascht: "Das ist nicht wahr, das hast du mir nie gesagt!" Danielle erklärte, dass sich die Gefühle während der ersten Staffel entwickelt hatten – heute würden die beiden eine innige Freundschaft führen.

Privat ist die Beauty mit dem Produzenten Jensen-Gerard Karp glücklich liiert und seit 2018 verheiratet. Ein Jahr später kam bereits der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares zur Welt. Im September 2021 Jahr begrüßte Danielle ihren zweiten Sohn, der auf den Namen Keaton Joseph Karp (1) hört.

