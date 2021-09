Könnten diese Ex on the Beach-Girls bald als Team im Fernsehen durchstarten? In der vergangenen Staffel der TVNow-Datingshow suchten Luisa und Michelle eigentlich nach der großen Liebe. Doch obwohl sich Erstere wieder ihrem Ex Prince annäherte und die Stuttgarterin auf Flirtkurs mit Maurice Haushammer ging, wurden am Ende keine Beziehungen daraus. Dafür hat sich zwischen den beiden Ladys eine besondere Freundschaft entwickelt. Im Gespräch mit Promiflash verrieten sie: Sie verstehen sich sogar so gut, dass sie gerne als Duo an einem TV-Format teilnehmen würden.

Im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow in Berlin wollte Promiflash von den TV-Sternchen wissen, ob sie sich vorstellen könnten, erneut an einer Realityshow teilzunehmen. "Ich glaube, wir sind beide offen, noch mal woanders mitzumachen. Wenn es das passende Format ist", stellte Luisa klar. Ihre Freundin ergänzte, dass sie am liebsten zusammen durchstarten wollen. "Ich denke, bei #CoupleChallenge wären wir zusammen richtig gut", äußerte die Schwäbin. Luisa stimmte zu, dass die zwei sicherlich ein gutes Team abgeben würden.

Allerdings sind die Girls nicht nur für "#CoupleChallenge" offen, sie könnten sich sogar vorstellen, noch einmal bei einer Datingshow ihr Glück zu versuchen. "Wir suchen ja immer noch den Richtigen", plauderte Luisa aus – offenbar ist ihnen ihr jeweiliger Mr. Right bisher noch nicht über den Weg gelaufen.

Instagram / luisastlz Luisa, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / iammichellerodriguez Michelle, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

TVNow Luisa, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

