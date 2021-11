Luisa hat nach Ex on the Beach mit Kritik zu kämpfen. Die Dunkelhaarige suchte in der TV-Show nach ihrem Mr. Right und näherte sich zunächst wieder ihrem Ex-Freund Prince an. Ein Happy End gab es später aber nicht – die Wege der zwei trennten sich wieder. Doch wie beurteilt Luisa ihren Schritt ins Rampenlicht im Nachhinein? Im Gespräch mit Promiflash betont sie: Nach "Ex on the Beach" durchlebte sie ein emotionales Auf und Ab.

"Man hat positives und negatives Feedback bekommen. Viele fragen sich, warum man ins Trash-TV geht und nicht ganz normal einem Beruf nachgeht", schilderte die Beauty gegenüber Promiflash einen Vorwurf, mit dem sie immer wieder konfrontiert wird. Sie selbst ist aber dankbar für die Erfahrung in der Fernsehproduktion und hat auch aus den weniger schönen Folgen nur Positives mitgenommen. "Daran ist man gewachsen und hat sich in der Persönlichkeit verändert und hat noch mehr Selbstbewusstsein bekommen", zog sie ihr Fazit. Sie habe außerdem sehr viele nette Menschen kennengelernt, mit denen sie auch weiterhin in Kontakt steht.

Zum Glück erreichen die Flirtshow-Teilnehmerin aber auch nette Nachrichten, die sie – so gut es geht – auch beantwortet. "Ich finde es wichtig, dass man positiv damit umgeht und den Menschen antwortet, sodass die etwas mehr Persönlichkeit kennenlernen", machte sie deutlich. Luisa will auf keinen Fall den Gedanken aufkommen lassen, dass sie sich nach dem TV-Auftritt für etwas Besseres hält.

Anzeige

TVNow Luisa, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / luisastlz Luisa, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / luisastlz Reality-TV-Sternchen Luisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de