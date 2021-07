Eric Sindermann (32) konnte seine Ex on the Beach-Kollegen so richtig umhauen! Am vergangenen Wochenende stellte der Designer seine neue Dr.Sindsen-Kollektion bei einer großen Fashionshow in seinem Garten vor. Mit von der Partie waren bei dem Event auch einige seiner ehemaligen Datingshow-Kollegen. Die haben den Berliner während seiner TV-Zeit offenbar ein bisschen unterschätzt. Im Gespräch mit Promiflash gaben sie am Samstagabend zu: Erics Geschäftssinn hat sie total überrascht.

"Ich hätte absolut nicht gedacht, dass der Eric so ein krasser Businessman ist und schon so im Leben steht", plauderte Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash aus. Ihn freue es total, dass der 32-Jährige zudem stets authentisch und bodenständig sei. "Wenn man ihn den ganzen Tag sieht, ist er ein sympathischer Kerl – man kann nichts Schlechtes über ihn sagen", betonte er. Auch die "Ex on the Beach"-Girls Michelle und Luisa waren ziemlich begeistert. "Klar, wirkt er bei 'Ex on the Beach' manchmal so hin und her und desorientiert, aber dann sieht man ihn hier total organisiert und sehr im Business. Das steht ihm auch", schwärmten die zwei.

Und tatsächlich schien sich der Designer ganz professionell von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Das war jedoch nicht immer so, wie er Promiflash verriet. "Ich habe mittlerweile gelernt, mit Drucksituationen umzugehen. Letztes Jahr bei der Fashionshow war ich sehr aufgekratzt – aber heute bin ich tiefenentspannt", erinnerte er sich an ein vorheriges Event.

Promiflash Eric Sindermann aka Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow 2021

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als "Dr.Sindsen" bei seiner Fashionshow

