Liebescomeback bei Vanessa Mariposa und einem ihrer TV-Flirts? Die Österreicherin sucht seit einer Woche bei Are You The One – Reality Stars in Love als Nachrück-Kandidatin ihr Perfect Match – und trifft dabei auf alte Bekannte! Mit ihren den Teilnehmern Tommy Pedroni und Diogo Sangre hatte die Beauty bereits bei Ex on the Beach angebandelt. Wird jetzt etwa wieder was laufen? Ihre "Ex on the Beach"-Kollegin Michelle ist sich jedenfalls sicher: Vanessa könnte eher etwas von Diogo wollen als von Tommy!



"Vanessa ist ein Typ Frau: Wenn sie abgeschlossen hat, dann hat sie abgeschlossen und mit Tommy war es einfach vorbei", erzählte Michelle gegenüber Promiflash bei der Dr.Sindsen-Fashionshow. Der Franzose habe bei "Ex on the Beach" nicht wirklich das Gespräch mit der Influencerin gesucht, um ihr seine Entscheidung für Sandra zu erklären. Tommys Verhalten habe Vanessa emotional stark zugesetzt. Zwar sei es im TV nicht gezeigt worden – doch auch Michelle habe da mitgelitten und sogar ein paar Tränchen verdrückt.

Vielmehr könne sich Michelle einen neuen Flirt zwischen Vanessa und Diogo vorstellen – und ist mit dieser Einschätzung nicht alleine! Auch ihr "Ex on the Beach"-Lover Maurice Haushammer hält die beiden für das optimale Fernsehpaar: "Ich denke, Diogo und Vanessa wären ein starkes Paar. Wenn die das Trash-TV aufmischen, dann kommen die weit", kommentierte er ebenfalls bei Eric Sindermanns (33) Fashionshow.

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Anzeige

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Maurice Haushammer, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de