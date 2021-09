Anna Heiser (31) macht sich große Sorgen. Im Januar dieses Jahres sind die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Mann Gerald Eltern eines Sohnes geworden – dem kleinen Leon. Mittlerweile scheinen sie sich an ihren Alltag zu dritt gewöhnt zu haben – ab und zu ist Anna mit ihrer Rolle als Mutter aber auch etwas überfordert. Über ein Thema macht sie sich nun besonders viele Gedanken: das Abstillen. Sie plagen deswegen sogar große Gewissensbisse.

In ihrer Instagram-Story verriet die 31-Jährige, dass sie Leon momentan noch über ihre Brust ernährt – zweimal am Tag und viermal in der Nacht. Das soll aber nicht mehr lange so bleiben: "Ich habe mehr oder weniger beschlossen, bald abzustillen. Allerdings quält mich noch der Gedanke, dann eine schlechte Mutter zu sein, da er es noch braucht und es meine egoistische Entscheidung sei." Gerald versuche sie jedoch aufzubauen und davon zu überzeugen, dass diese Ansichten Quatsch seien. "Also mal schauen, ob ich es schaffe durchzuziehen", fasste Anna zusammen.

Vor wenigen Wochen plauderte die Influencerin bereits aus, dass sie sich vorgenommen hatte, ihren Sohn mindestens ein halbes Jahr zu stillen. "Und jetzt schauen wir, wie lange Leon und ich es noch möchten", betonte sie in ihrer Story.

