Anna Heiser teilt süße Erinnerung an "Bauer sucht Frau"-Zeit

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald (40), die sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt haben, bereiten sich auf einen großen Schritt in ihrem Leben vor: den Umzug von Namibia nach Polen. Während Anna für den Umzug ausmistete, stieß sie auf eine rührende Erinnerung aus der Anfangszeit ihrer Beziehung. Auf Instagram teilte sie das Bild eines Briefes, den sie Gerald vor ihrem ersten Treffen geschrieben hatte. Die letzten Zeilen, die zu sehen sind, lauten: "Ich hoffe, wir werden die Chance bekommen, uns persönlich kennenzulernen, uns idealerweise ineinander zu verlieben und bis ans Ende unseres Lebens zusammen glücklich zu sein. Das klingt nach einem guten Plan, oder? "

Der Fund brachte sicher einige Erinnerungen an die Anfänge ihrer Liebesgeschichte zurück. Die beiden haben sich durch die RTL-Show, in der Gerald als Bauer auf der Suche nach der großen Liebe war, kennengelernt. Der Plan, den Anna in ihrem romantischen Brief beschrieben hatte, ist aufgegangen: Das Paar ist mittlerweile glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Mit dem bevorstehenden Umzug beginnt ein neues Kapitel ihres Lebens. Dies dürfte zwar aufregend, aber auch herausfordernd für die kleine Familie sein, die sich in Polen eine neue Heimat schaffen möchte.

Doch nicht immer war ihre gemeinsame Reise so harmonisch. Anna und Gerald haben in der Vergangenheit auch dunklere Zeiten durchlebt. Eine Beziehungskrise stellte ihre Liebe auf die Probe. Mit viel Mühe und Mut haben sie es jedoch geschafft, wieder zueinanderzufinden und schätzen nun umso mehr das Glück, das sie miteinander haben. Dass Anna während der Vorbereitung auf den Umzug nun auf den Brief gestoßen ist, dürfte all diese Erinnerungen – sowohl die schönen als auch die schwierigen – wieder ins Bewusstsein gerückt haben.

Instagram / annaheiser, AEDT / ActionPress Anna Heiser

Instagram / annaheiser Brief von Anna Heiser an Gerald

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten