Anna Heiser bricht wegen baldigen Umzug in Tränen aus

Anna Heiser (34), bekannt aus der RTL-Datingshow Bauer sucht Frau, befindet sich aktuell in einer besonders emotionalen Phase. Die 34-Jährige und ihr Ehemann Gerald (40) bereiten den Verkauf ihrer Farm in Namibia vor, ein Schritt, der für die kleine Familie einen Abschied von ihrer bisherigen Heimat bedeutet. Über Instagram sprach Anna offen über die Herausforderungen dieser Zeit. Sie schilderte, dass sie von Erinnerungen übermannt wurde, als sie bei der Einschlafbegleitung mit ihrem Sohn Leon im Kinderzimmer saß. Dort fielen ihr wieder die Momente ein, in denen sie und Gerald ihr gemeinsames Haus renovierten. "Ist grad bisschen heavy diese Zeit", brachte sie ihre Gefühle auf den Punkt.

Dass der Wegzug aus Namibia nicht einfach ist, überrascht daher kaum. Anna betonte, dass selbst der Gedanke daran, dass diese Veränderung unvermeidlich sei, den emotionalen Abschied nicht weniger schmerzhaft macht. "Es ist nicht so, als würden wir nur das Haus wechseln, es ist eine komplette Veränderung unseres Lebens", erklärte sie ihren Followern. Anna brachte zum Ausdruck, dass sie diese Veränderung zwar akzeptiert, die emotionalen Herausforderungen aber nicht ausblenden könne. Sie bemühte sich, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten, um ihren kleinen Sohn Leon, der vier Jahre alt ist, nicht damit zu belasten.

Anna und Gerald hatten sich 2017 durch die Kuppelshow kennengelernt und kurze Zeit später geheiratet. Gemeinsam haben sie das Abenteuer gewagt, in Namibia heimisch zu werden. Anna ließ ihre polnische Heimat hinter sich, während Gerald den traditionsreichen Familienbesitz weiterführte. Namibia wurde für die beiden, besonders für Anna, zu einem Ort voller prägender Eindrücke und wilder Schönheit. Doch nun ist es Zeit für ein neues Kapitel, das wohl nicht minder aufregend und herausfordernd sein wird.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Stars

