Wegen Auswanderung: Anna Heiser "erträgt" Hass nicht mehr

Anna Heiser (34), bekannt aus der TV-Show Bauer sucht Frau, hat in einer Instagram-Story ihrem Ärger über Hasskommentare und falsche Informationen im Netz Luft gemacht. Besonders ein Screenshot eines Facebook-Beitrags, der ihre Entscheidung, mit ihrem Mann Gerald nach Polen zu ziehen, hart kritisiert, brachte die zweifache Mutter aus der Fassung. "Anna soll mal überlegen und dem Gerald nicht die Heimat nehmen", lautete einer der Kommentare. Andere zweifelten offen daran, dass der Umzug ihrer Ehe guttun würde. Diese Worte, so Anna, treffen nicht nur sie, sondern auch ihre Familie schwer.

Die Reality-TV-Darstellerin stört vor allem, dass solche Berichte auf fragwürdigen Seiten erscheinen, ohne ihre Zustimmung. "Ich kann diesen Hass mir gegenüber, vor allem auf Facebook, nicht mehr ertragen [...]. Egal, wie oft wir betonen, dass es nicht meine Entscheidung ist, nach Polen zu gehen, wird dies schön ausgeblendet", erklärte sie und machte ihrem Unmut über die toxische Atmosphäre Luft. Dabei erhält sie die Inhalte oft ungefragt durch Dritte zugeschickt, wie sie betonte: "Da ich selber nicht mehr bei Facebook bin, bekomme ich es zugeschickt, wie jetzt zum Beispiel von meinem Vater." Es sei nicht nur ihr eigener Schmerz, der sie belastet, sondern auch das Mitgefühl für ihre Eltern, die ebenfalls mitlesen müssen.

Doch der Shitstorm um ihren Umzug ist nicht das erste Mal, dass Anna mit Hass und dreisten Falschmeldungen im Netz konfrontiert wurde. Erst vor zwei Wochen sorgten makabere Gerüchte auf Facebook für Aufregung: Fremde Nutzer erklärten sie und ihren Ehemann kurzerhand für tot und erfanden Details zu einem angeblichen Unfall. Doch Anna stellte in ihrer Instagram-Story klar: "Angeblich sind wir gestorben... Genau aus solchen Gründen möchten wir uns voraussichtlich, wenn die Kinder in die Schule gehen, aus der Öffentlichkeit zurückziehen – damit sie nicht so etwas lesen müssen." Sie forderte ihre Fans dazu auf, solche Fake-News direkt zu melden.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna Heiser, TV-Bekanntheit