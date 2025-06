Fake-Tod durch Unfall: Anna Heiser will sich zurückziehen

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40), bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, erleben gerade eine absurde und beunruhigende Situation. In den sozialen Medien, speziell auf Facebook, wurden die beiden fälschlicherweise für tot erklärt. Diese Fake-Meldungen über einen tragischen Unfall, bei dem sie angeblich ums Leben gekommen seien, ließen die Reality-TV-Stars jedoch nicht schweigend über sich ergehen. Anna meldete sich mit deutlichen Worten auf Instagram: "Angeblich sind wir gestorben... Genau aus solchen Gründen möchten wir uns voraussichtlich, wenn die Kinder in die Schule gehen, aus der Öffentlichkeit zurückziehen – damit sie nicht so etwas lesen müssen." Ein weiterer Appell folgte, solche Falschmeldungen umgehend zu melden.

Der mediale Druck und die Verbreitung von Falschinformationen scheinen die Familie nachhaltig zu belasten. Anna erklärte in ihrer Instagram-Story zudem, dass sie selbst nicht mehr auf Facebook aktiv ist, wodurch sie solche Gerüchte im Normalfall erst gar nicht mitbekäme. Dennoch ist die Sorge um die Auswirkungen solcher Meldungen auf ihre Familie groß. Besonders der Schutz ihrer Kinder steht für sie an erster Stelle, weshalb der Rückzug aus der Öffentlichkeit als ernsthafte Option in Betracht gezogen wird, sobald die Kleinen älter sind.

Ob die makabren Todes-Fake-News mit einem Vorfall der vergangenen Woche zusammenhängen, bleibt unklar. Damals sorgten Anna und Gerald für Aufsehen, als sie auf Instagram von einem brenzligen Beinahe-Unfall berichteten. Während einer Autofahrt durch Namibia hatte sich plötzlich der Reifen ihres schwer beladenen Anhängers gelöst. "Wir haben gerade auf dem Weg den Reifen von unserem Anhänger verloren. Das ist krass, die Schrauben sind einfach abgegangen", erzählte Anna offen in ihrer Story. Glücklicherweise kamen die Reality-TV-Stars mit dem Schrecken davon. "Zum Glück sind wir langsam gefahren. Boah, wir hatten einen Schutzengel", ließ die Influencerin ihre Follower wissen. Die beiden blieben unverletzt.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Frederic Kern / Future Image Anna Heiser, TV-Bekanntheit

