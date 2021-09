Dieser Feuerwehrmann lässt die Herzen in Flammen aufgehen! Seit ungefähr zwei Jahren ist Fabien Tietjen (25) von der Social-Media-Plattform TikTok kaum noch wegzudenken. Der Muskelmann aus Bremen postet sowohl lustige als auch ziemlich heiße Videos im Netz – unter anderem in seiner Dienstuniform – und hat mittlerweile über zwei Millionen Follower. Darunter sehr viele Ladys, die ihn anschmachten... Wie es dazu kam und wie Fabien seinen Beruf als Feuerwehrmann mit dem Influencer-Dasein kombiniert, erzählt er nun Promiflash!

Der 25-Jährige hatte tatsächlich nie vor, ein Webstar zu werden. "Ich habe meinen Account ganz normal genutzt – das ganze Influencer-Ding, das kam erst mit der Zeit", beteuert er im Gespräch mit Promiflash. Tatsächlich geht er nach wie vor seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann nach – und kreiert in seiner Freizeit dann den Content. Warum dieser so gut ankommt, scheint Fabien selbst noch nicht ganz zu verstehen: "Ich habe echt keine Ahnung. [...] Ich bin ein Feuerwehrmann in Uniform, volltätowiert, der einfach einen Knoten macht", lacht er über seine eigenen Clips. Er versuche einfach nur, einen "coolen Vibe" in seinen Videos rüberzubringen.

"Ich bin immer noch ein ganz normaler Dude", betont Fabien und spielt seinen Erfolg im Promiflash-Interview ein bisschen runter. Beim Filmen seiner TikToks würde er sich selbst nicht wirklich ernst nehmen: "Die nimmt mein Kumpel immer auf und wir lachen uns dabei kaputt", schildert der sympathische Hottie weiter. Vielleicht ist ja genau diese authentische Art sein Erfolgsrezept...

Anzeige

Instagram / fabientietjen Fabien Tietjen, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / fabientietjen Fabien Tietjen, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / fabientietjen Fabien Tietjen, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de