TikTok-Star Fabien Tietjen feiert Debüt als Schauspieler

Vor fünf Jahren eroberte Fabien Tietjen (28) als TikTok-Feuerwehrmann die Social-Media-Plattform. Doch nun schlägt der Content Creator einen neuen Karriereweg ein: Er feiert sein Debüt als Schauspieler – und zwar in der Rolle eines Feuerwehrmanns! Wie Fabien jetzt selbst im Interview mit Bild verrät, wird er ab dem 13. September in der neuen ARD-Serie "Feuerwehrfrauen" zu sehen sein. Doch kann sich der 28-Jährige vorstellen, Social Media den Rücken zu kehren und einen Neuanfang am Serienset zu wagen? Fabien bleibt vorsichtig, wie er klarstellt: "Ich setzte meine Erwartung nicht zu hoch an, damit ich nicht enttäuscht werde, wenn es nicht klappt."

Als Feuerwehrmann aus Bremen war Fabien 2019 deutschlandweit im Netz bekannt geworden. Wie ihm das damals gelang, wisse er nicht, wie er in einem früheren Interview mit Promiflash gestand: "Ich habe echt keine Ahnung. [...] Ich bin ein Feuerwehrmann in Uniform, volltätowiert, der einfach einen Knoten macht." Er versuche lediglich, einen "coolen Vibe" in seinen Videos rüberzubringen.

Doch der Erfolg birgt auch Schattenseiten, wie Fabien ebenfalls gegenüber Promiflash verriet – denn seine damaligen Kollegen waren mit seinem Content alles andere als einverstanden. "Es wurde extrem viel gelästert – extrem viele Beleidigungen, aber natürlich nie in mein Gesicht. Das war schon teilweise echt heftig. Es war dann so, dass ich abends im Bett saß und geweint habe", erinnerte sich Fabien. Mittlerweile habe das Tattoo-Model aber gelernt, mit dem Hate umzugehen.

Fabien Tietjen im Juni 2022

Fabien Tietjen, Content Creator

