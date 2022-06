Fabien Tietjen (26) plauderte aus dem Nähkästchen. Vor rund drei Jahren fing der Hottie an, Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen zu posten. Vor allem seine TikTok-Videos als sexy Feuerwehrmann kamen bei den Zuschauern gut an. Besonders das weibliche Publikum ist von dem hauptberuflichen Brandlöscher begeistert. Der Social-Media-Star erhält deshalb viele Nachrichten: In einem Interview mit Promiflash erzählte Fabien nun, dass unter seinen Anfragen auch ziemlich schräge und intime Nachrichten dabei sind!

Gegenüber Promiflash verriet der TikToker, dass einige skurrile Nachrichten in seinem Postfach landen: "Es ist von allem etwas dabei. Leuten, denen ich in den Bauch schlagen oder die ich verbal anschreien sollte." Doch das ist noch längst nicht alles! Der Feuerwehrmann berichtete, dass er auch einige Videos bekommen hätte, die intime Einblicke geben. "Frauen schicken einem direkt ein Video von allem. Also alles, was man sich vorstellen kann", erklärte Fabien, nahm das allerdings sehr gelassen: "Es war aber noch nie so, dass ich mich belästigt gefühlt habe. Dann denke ich so: 'Okay, man hat die Langeweile'."

Doch sein Social-Media-Erfolg hat auch eine Schattenseite. Seine Feuerwehr-Kollegen würden seinen Content überhaupt nicht feiern, wie der 26-Jährige mitteilte: "Es wurde extrem viel gelästert – extrem viele Beleidigungen, aber natürlich nie in mein Gesicht. Das war schon teilweise echt heftig. Es war dann so, dass ich abends im Bett saß und geweint habe."

Anzeige

Instagram / fabientietjen Fabien Tietjen, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram/fabientietjen Fabien Tietjen, Influencer

Anzeige

Instagram/fabientietjen Fabien Tietjen, TikToker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de