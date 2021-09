Julian Dannemann (28) analysiert Maxime Herbords (27) Verhalten als Bachelorette! Am Mittwochabend flimmerte das große Finale der Kuppelsendung über die TV-Bildschirme, wo Kandidat Raphael Fasching (23) schließlich die letzte Rose bekam. Direkt im Anschluss lief die Wiedersehensshow – hier nutzte Julian die Chance, um mit seinem Ex-Flirt Maxime und seinem ehemaligen Kontrahenten Leon Knudsen (34) abzurechnen. Doch er hatte noch mehr zu sagen: Im Netz zog der Trader jetzt ein knallhartes Fazit zur Bachelorette...

"Ich bin der Meinung, dass sie einfach nicht bereit war", beteuerte Julian jetzt in seiner Instagram-Story – und führte dann aus: Das könnte an ihrem Ex David Friedrich gelegen haben! "Sie war laut meinen Informationen bis kurz vor Beginn noch in einer längeren Beziehung und erst seit einigen Wochen single. Dahingehend ist es denke ich nachzuvollziehen, dass die Dates ziemlich kühl waren und es für jeden von uns schwer war, an sie heranzukommen."

Julian macht Maxime deswegen aber keineswegs einen Vorwurf: "Es ist bei diesen Backgroundinformationen aber auch nachvollziehbar und so kurz nach einem Beziehungsende nicht anderes zu erwarten und daher absolut authentisch von Maxime." Deshalb bereut der Hamburger am Ende auch nicht, dass er Maxime und "Die Bachelorette" verlassen hat: "Ich persönlich habe mit Frauen, die nicht wissen, was sie wollen, schlechte Erfahrungen gesammelt und bin froh, dass ich nach zwei Dates ausgestiegen bin."

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und Maxime Herbord

TVNOW Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

TVNow Bachelorette-Kandidat Julian Dannemann

