Hatten Maxime Herbord (27) und Leon Knudsen (34) nach Die Bachelorette tatsächlich noch Kontakt? In der Kuppelshow suchte die schöne Influencerin die große Liebe und entschied sich zum Schluss für Rosenanwärter Raphael Fasching (23). Zuvor flirtete sie aber auch schon mit Leon – der die Show allerdings nach nur wenigen Folgen wieder verließ. Doch was lief nach Drehschluss noch zwischen Maxime und Leon?

In der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (57) trafen die Bachelorette-Jungs und die Rosenverteilerin wieder aufeinander – und es gab offenbar Gesprächsbedarf. Leon erklärte, dass es ihm im Nachhinein leidtue, nicht in der Show geblieben zu sein, um Maxime noch besser kennenzulernen. Doch seine ehemaligen Konkurrenten Julian Dannemann (28) und Zico Banach (30) kaufen ihm nicht ab, dass das mit dem näheren Kennenlernen nicht geklappt hat. Sie behaupten, Leon hätte Maxime nach seinem Show-Aus nicht nur einen Liebesbrief geschrieben – die beiden hätten sogar miteinander gequatscht: "Dann haben die beiden telefoniert und ziemlich viel besprochen. Ich habe von allen möglichen Seiten Informationen bekommen. Ich finde das ein bisschen asozial allen weiteren Leuten, die an der Show teilgenommen haben, gegenüber", meckerte Julian.

Aber ist da etwas dran? Leon selbst will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Maxime bezieht aber ganz klar Stellung: Ein Telefonat habe es nie gegeben. Mehrere Kandidaten hatten offenbar versucht, nach dem Finale mit ihr in Kontakt zu treten. Doch Maxime wollte nicht darauf eingehen. Leon und sie hatten demnach lediglich über Textnachrichten Kontakt – in denen Maxime ihn offenbar um Abstand gebeten hat. Trotz Maximes Beteuerungen ist Julian weiterhin von seiner Version der Ereignisse überzeugt: "Maxime hat gelogen", lautete sein Fazit.

