Was Schwesta Ewa (37) als kleines Mädchen erlebt hat, muss schlimm gewesen sein. Schon oft gab die Rapperin erschreckende Einblicke in ihre damals äußerst schwere Kindheit: So soll die Musikerin mit Gewalt aufgewachsen sein. Schläge mit einem Gürtel oder Kabel gehörten fast schon zur Tagesordnung. Ein Mutter-Tochter-Verhältnis, das also alles andere als harmonisch war. Trotzdem ist Ewa mittlerweile wieder öfter bei ihrer Mutter in Polen – warum?

"Ich liebe meine Mutter trotzdem, egal was war", stellte Ewa Malanda, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, in ihrer eigenen TVNow-Doku "Schwesta Ewa – Rapperin. Häftling. Mutter." klar. Inzwischen sei ihr auch aufgefallen, dass ihre Mama als Oma für ihre Tochter Aaliyah eine viel bessere Rolle einnehme, als sie es früher bei ihr als Mutter vor einigen Jahren tat. Sieht ganz so aus, als würden sich die beiden Frauen annähern und heutzutage wieder ganz gut miteinander verstehen.

"Ich möchte das für meine Tochter nicht missen... Dass sie ihre Oma nicht hat, nur weil es mit mir und meiner Mutter nicht geklappt hat", erklärte Ewa ihre Entscheidung, den Kontakt zu ihrer Mama zu halten. Ohnehin ziehe es die 37-Jährige immer wieder nach Polen zurück: "Das ist Heimat, die Wurzeln ziehen einen dann doch!" Sie habe sogar schon mal Ausschau nach einem eigenen Häuschen gehalten.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Instagram / schwestaewa Schwester Ewa mit Töchterchen Aaliyah

Wenzel, Georg Schwesta Ewa 2018 in Berlin

