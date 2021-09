Im Hause Schölermann herrscht pure Vorfreude! Ende Juli verkündeten Thore Schölermann (36) und seine Frau Jana (34), dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Im Dezember soll ihrer Tochter endlich zur Welt kommen. Im Netz hatte die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin schon spannende Einblicke in die Schwangerschaft gewährt und insbesondere von ständigem Hungergefühl berichtet. Im Grunde ist Jana jedoch tiefenentspannt, wie sie und ihr Gatte im Promiflash-Interview jetzt versichern.

Beim kinderTag-Event 2021 in Berlin plauderte das Paar mit Promiflash über die bisherigen Erfahrungen während ihrer ersten Schwangerschaft. Eigentlich hatte Jana anstrengende Wochen befürchtet, doch bisher kann sie nicht klagen: "In den ersten drei Monaten hatte ich normale Beschwerden mit Übelkeit und Müdigkeit, aber es waren eher Wehwehchen. Die Glücksgefühle und die Freude überwiegen einfach", erzählt die 34-Jährige. Dem kann sich Thore nur anschließen. "Jana ist die entspannteste Schwangere, die man sich nur wünschen kann", beteuert der The Voice of Germany-Moderator.

Und auch ihr Babyglück in der Öffentlichkeit zu präsentierten, genießt das Paar offenbar in vollen Zügen. "Man will das auch mit allen teilen – die Reaktionen sind auch so schön!", berichtet der werdende Vater. Für ihn sei es das Schönste, sich mit anderen Menschen freuen zu können. Seine Liebste sieht das ganz ähnlich und ergänzt: "Man ist so stolz!"

Anzeige

Instagram / thoreschoelermann Thore und Jana Schölermann, November 2020

Anzeige

ActionPress Jana und Thore Schölermann im September 2021

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de