Der The Voice of Germany-Moderator Thore Schölermann (36) und seine Frau Jana (34) haben ihre Fans Ende Juli mit einer tollen Neuigkeit aus ihrem Privatleben überrascht: Die beiden werden erstmals Eltern. Bis zu dem geplanten Geburtstermin im Dezember ist es gar nicht mehr so lange hin. An ihrem großen Glück will das Paar aber offenbar schon jetzt alle Welt teilhaben lassen: Gegenüber Promiflash gaben Thore und Jana jetzt nämlich das Babygeschlecht bekannt!

Auf dem Kindertag 2021 von Kinderschokolade verrieten Thore und Jana im Promiflash-Interview jetzt das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. "Wir bekommen ein Mädchen", plauderten die werdenden Eltern aus. Aber damit nicht genug, denn für die Verkündung des Babygeschlechts haben sich die beiden etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie brachten ein kleines rosafarbenes Söckchen mit auf den roten Teppich.

Einen Namen für ihre ungeborene Tochter haben Thore und Jana allerdings noch nicht. Das Paar plane nämlich, sich erst am Ende der Schwangerschaft auf drei Namen zu einigen und dann nach der Geburt zu entscheiden, auf welchen Namen ihre Tochter hören soll.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann August 2021

Anzeige

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann, TV-Gesichter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de