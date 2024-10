Moderator Thore Schölermann verabschiedet sich von "taff"

Nach stolzen 14 Jahren sagt Thore Schölermann (40) dem beliebten ProSieben-Format "taff" Lebewohl. Am Donnerstag soll er zum letzten Mal im Studio vor der Kamera stehen – und verabschiedet sich damit nach rund 800 Folgen von seinem Publikum. "Mit 'taff' ging alles los. Ich verdanke dieser Sendung und diesem Team meine ganze Karriere, weil da wirklich alles gestartet ist", erklärt Thore gegenüber Bild. Seit 2012 zählte er zum festen Team und moderierte die Show gemeinsam mit Kollegen wie Annemarie Carpendale (47) und Daniel Aminati (51).

Für Thore fühlt sich der Abschied noch ein wenig surreal an. "Jede der Sendungen hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich bin superdankbar für die Zeit und verlasse dieses Studio wirklich mit zwei weinenden Augen", verrät er. Trotz seines Abschieds vom "taff"-Team bleibt er den Zuschauern jedoch weiterhin als Moderator der beliebten Castingshow The Voice of Germany erhalten – ganz von den Bildschirmen verschwinden wird er also nicht.

Dieser Entschluss sei für ihn eine Herzensentscheidung gewesen. Der 40-Jährige und seine Frau Jana (37) sind schließlich Eltern von zwei kleinen Kindern: Nach der Geburt seiner Tochter Ilvi im Dezember 2021 und seines Sohnes vor nur vier Monaten ist für Thore klar, dass die Zeit mit der Familie jetzt Vorrang hat. "Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an", berichtet er.

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann bei "The Voice of Germany"

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

