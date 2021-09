Was ist bloß bei Chethrin Schulze (29) los? Sowohl im Fernsehen als auch auf Social Media zeigt sich die Reality-TV-Teilnehmerin meist gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. In den vergangenen Tagen ist es jedoch sehr ruhig um die ehemalige Love Island-Kandidatin geworden – sie hat sich via Instagram kaum noch zu Wort gemeldet. Nun verrät Chethrin, woran das lag: Es geht ihr momentan überhaupt nicht gut.

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin: "Leider ist mein Gesundheitszustand sehr schlecht. Seit meiner Corona-Erkrankung ist mein Immunsystem sehr geschwächt." Die 29-Jährige versuche nun alles, um wieder schnell auf die Beine zu kommen. Ihren Fans gab sie noch mit auf den Weg: "Fühlt euch gedrückt und bleibt bitte gesund."

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Chethrin noch putzmunter Aufnahmen aus dem Urlaub. In Frankreich traf sie sogar den einstigen Bachelor Daniel Völz (36), den sie 2018 bei Promi Big Brother kennengelernt hatte. Zwischen den beiden läuft jedoch nichts – sie sind nur Freunde.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Januar 2021

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Chethrin Schulze, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de