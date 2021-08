Dieses TV-Experiment hat für Chethrin Schulze (29) und Alan Wey definitiv nicht funktioniert! In der heutigen Folge sind das Love Island-Girl und der Bachelor-Star gemeinsam mit ihrem besten Freund Patrick bei Mein Date, mein bester Freund & ich rausgeflogen: Ihre Kollegen haben sie kurz vorm Finale rausgewählt, weil Alan mit seinen Flirts zu sprunghaft gewesen sein soll. Doch wie ging es seit den Dreharbeiten zwischen ihm und der Influencerin weiter? Chethrin und Alan sind tatsächlich kein Paar geworden...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 29-Jährige jetzt einige Throwback-Aufnahmen mit ihrem TV-Flirt. "Wir haben uns danach wieder getroffen, wir hatten ja nur eine ganz, ganz kurze Zeit in der Villa zusammen. Natürlich möchte man dann auch schauen: Wie ist es außerhalb der Show?", schildert Chethrin – dann redet sie endlich Tacheles: "Wir hatten eine nette Zeit. Er ist wirklich ein ganz netter Typ. Aber ich habe mich leider nicht verliebt. Das hat dann doch nicht so gepasst. [...] Das Thema mit uns könnt ihr komplett abhaken." Dennoch wünsche sie Alan alles Gute und, dass er seine Traumfrau noch findet.

Für Chethrin war es längst nicht das erste Mal, dass sie sich einfach nicht verlieben konnte: "Wie ihr wisst, kann ich nicht so leicht Gefühle aufbauen. Ich will nur eine feste Beziehung eingehen, wenn ich das Gefühl habe und Potenzial sehe, dass das der Vater meiner Kinder werden könnte und dass ich mir vorstellen könnte, den auch zu heiraten – das ist bei keinem von uns geschehen", erklärt die Blondine. "Deswegen muss ich euch leider mitteilen: Chethrin ist immer noch single like a pringle. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf!"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / alan.wey1 Alan Wey, ehemaliger Schweizer Bachelor

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

