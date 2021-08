Chethrin Schulze (29) bringt mal wieder die Gerüchteküche zum Brodeln! Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist offiziell Single. In der Kuppelshow Mein Date, mein bester Freund & ich turtelte sie zwar intensiv mit Alan Wey. Nach den Dreharbeiten stellte sie aber fest: Für die ganz große Liebe reichte es am Ende doch nicht. Kurz nach Ausstrahlung des Finales zeigte sich Chethrin nun mit einem anderen TV-Beau – und zwar Daniel Völz (36). Was läuft zwischen den beiden?

In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin einen Clip aus ihrem Frankreich-Urlaub und plötzlich nahm sie auf Daniels Liege Platz, der fröhlich in die Kamera lächelte. Das Ganze ließ Chethrin unkommentiert, auch eine Promiflash-Frage blieb bisher unbeantwortet. Aber feststeht: Die beiden sind nicht gemeinsam unterwegs. Vielmehr scheint die Berlinerin dem Ex-Bachelor einen kurzen Besuch abgestattet zu haben, bevor sie sich über Italien auf den Weg in die Schweiz machte.

In den vergangenen Monaten verbrachten Daniel und Chethrin immer mal wieder Zeit miteinander – allerdings deutete nie etwas auf eine Romanze hin. Dabei gab es Zeiten, in denen die 29-Jährige durchaus Interesse an dem einstigen Rosenkavalier zu haben schien. Bei Promi Big Brother 2018 ging sie jedenfalls mächtig in die Flirt-Offensive.

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Alan Wey, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de