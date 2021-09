Diese Kollabo von Coldplay kommt bei den Fans mega an! Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 tun Chris Martin (44), Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman sich immer mal wieder mit Künstlern zusammen. Als sie einen gemeinsamen Song mit der südkoreanischen Boyband BTS ankündigten, reagierten viele Fans jedoch zunächst zurückhaltend. Doch der Song "My Universe" hat wohl auch den größten Skeptiker überzeugt. Über sieben Millionen User sahen sich bereits das vor wenigen Stunden erschienene Lyric-Video an.

Kurz nach Veröffentlichung befindet der Clip sich auf Platz 16 der YouTube-Trends. Die User lieben den Popsong, der sich aus englischen und koreanischen Lyrics zusammensetzt. "Coldplay und BTS machen mit ihrer Zusammenarbeit für mich jeden den Tag besser", kommentiert beispielsweise ein User das Video. Und ein anderer schwärmt: "So viel Tiefe und Emotionen mit so himmlischen Stimmen, dass man sich nicht entscheiden kann, wer der Beste ist."

Dass Chris Martin und seine Bandkollegen überzeugt von den BTS-Jungs sind, hatte er bereits gegenüber Apple Music One deutlich gemacht. "Wir lieben sie und es war die reinste Freude. Daher bin ich einfach nur unverschämt dankbar für den Song [...] und für die Leute, die ihn mit uns singen", teilte er seine Freude mit. Weltweit wurde die Nummer bislang über 248 Millionen Mal gestreamt.

Anzeige

Getty Images Chris Martin mit seiner Band Coldplay, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Die K-Pop-Band BTS 2020

Anzeige

Getty Images Chris Martin bei einer Pressekonferenz in San Francisco im Februar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de