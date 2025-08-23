K-Pop-Gruppe BTS erobert USA: Countdown zum Comeback läuft

Die Fans von BTS, Armys genannt, können es kaum noch erwarten – denn das Comeback der erfolgreichen K-Pop-Boygroup rückt immer näher. Die Jungs versüßen ihren Anhängern jetzt ein wenig die Wartezeit, indem sie sich wiedervereint am Strand von L.A. zeigen. Fotos, die Mitglied J-Hope (31) bei Instagram postete, zeigen unter anderem alle sieben zusammen in einem privaten Moment in die Kamera grinsen. Die Aufnahme zeigt die Popstars, wie die Fans sie lieben und lange vermisst haben: als eingeschworenes Team. Begeistert kommentieren die Armys das Foto mit Sätzen wie: "Ein Bild wie ein Geschenk" oder "Es ist so schön, die ganze Gruppe wieder zusammen zu sehen."

Nachdem BTS lange Zeit eine Pause machen musste, da die Mitglieder sich nacheinander dem südkoreanischen Militär verpflichten mussten, kommt es im nächsten Frühjahr zum langersehnten Comeback als Gruppe. In der Zwischenzeit hatten Jungkook (27), V (29), Jimin (29), Suga (32), Jin (32), RM (30) und J-Hope die Zeit mit Soloprojekten überbrückt – aber für die Fans ist BTS als vereintes Team wohl das Entscheidende. Erst vor einigen Wochen wurde neben dem Comeback 2026 auch ein neues BTS-Album angekündigt. Daran feilen die Jungs nun fleißig in Los Angeles und nehmen ihre Fans im Netz auch ein wenig mit auf die Reise.

BTS gehört zu den erfolgreichsten K-Pop-Gruppen überhaupt. Ihr Debüt feierten sie 2013 und seitdem ging es steil bergauf. Bis heute gelten sie als Vorreiter der sogenannten Koreanischen Welle, mit der das K-Pop-Genre auch international immer größer wurde. Mit etwa 20 Millionen verkauften Tonträgern setzten BTS neue Maßstäbe. Sie gewannen international angesehene Musikpreise, unter anderem sechs American Music Awards und neun Billboard Music Awards. Zudem gab es sogar schon eine Grammy-Nominierung: 2021 wurden sie als erste K-Pop-Gruppe überhaupt mit ihrem Song "Dynamite" für einen der wichtigsten Musikpreise nominiert.

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

Instagram / j.m Suga, RM, Jimin, V und J-Hope von BTS, August 2025

Getty Images BTS im November 2017

