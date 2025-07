Coldplay-Skandal: Gwyneth Paltrow mischt sich mit Humor ein

Eine Woche, nachdem der ehemalige Astronomer-CEO Andy Byron bei einem Coldplay-Konzert auf einer "Kiss Cam" mit der Personalleiterin seines Unternehmens, Kristin Cabot, zu sehen war, schlägt das Unternehmen nun mit einem lustigen Video zurück. Protagonistin des Clips ist keine Geringere als Gwyneth Paltrow (52), die Ex-Frau von Coldplay-Frontmann Chris Martin (48). In dem Video, das auf X erschienen ist, klärt Gwyneth die Situation auf: "Ich wurde auf sehr befristeter Basis eingestellt, um im Namen der über 300 Mitarbeiter von Astronomer zu sprechen. Astronomer hat in den letzten Tagen viele Fragen erhalten und wollte, dass ich die häufigsten davon beantworte."

Im Rest des Videos werden Fragen eingeblendet, die sich auf den Fremdgehskandal von Andy und Kristin beziehen. Die neue PR-Beraterin Gwyneth nutzt die Fragen jedoch als Aufhänger, um Werbung für das Unternehmen zu betreiben. Humorvoll klärt sie über die neuesten Projekte des Tech-Unternehmens auf. Lächelnd beendet sie ihre Rede mit den Worten: "Vielen Dank für Ihr Interesse an Astronomer."

In der vergangenen Woche war ein Clip von einem Coldplay-Gig in Massachusetts in den sozialen Medien viral gegangen. Die in den USA übliche "Kiss Cam" schwenkt bei Großevents durch das Publikum und fordert Liebespaare zum Austausch von Zärtlichkeiten auf – in diesem Fall deckte sie jedoch eine Affäre auf. Denn statt seiner Ehefrau Megan hielt Andy liebevoll seine Mitarbeiterin Kristin im Arm. Das verräterische Video wurde vielfach im Netz verbreitet, bis Andy schließlich von seiner Position als CEO des Unternehmens zurücktreten musste.

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Chris Martin, Sänger der Band Coldplay