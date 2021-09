Kim Gloss (29) ist jetzt eine verheiratete Frau! Ende August stand für die Influencerin und ihren Liebsten Alex ein großer Tag an: Im Kreise ihrer Familie gaben sich die Turteltauben in Rom das Jawort – und zwar bei einer märchenhaften jüdischen Traumhochzeit. Nach der Trauung ging es für das Paar in die Flitterwochen. Gut einen Monat nach der Heirat traf Promiflash Kim nun zum Interview – und dabei kam die Beauty kaum aus dem Schwärmen über das romantische Event heraus!

"Es fühlt sich an wie frisch verliebt. Es fühlt sich sehr, sehr schön an!", schilderte die Mutter einer Tochter. Es sei immer noch schwer zu glauben, dass sie tatsächlich verheiratet sei – die Hochzeit sei jedoch genau so gewesen, wie sie es sich erträumt habe. "Leider ging sie viel zu schnell rum. Ich wurde vorgewarnt von Freunden, genieß jede Sekunde. Ich habe versucht, jede Sekunde zu speichern!", erklärte Kim.

Ob sich nach der Hochzeit etwas für Kim und ihren Alex verändert hat? Die 29-Jährige versicherte gegenüber Promiflash happy: "Es hat uns noch mehr zusammengeschweißt, die Hochzeit und die Flitterwochen!" Der Unternehmer sei auch ihr bester Freund, mit dem sie sich verbundener denn je fühle.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Kim Gloss und Alexander Beliaikin

Anzeige

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin auf den Malediven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de