Würde Eva Benetatou (29) der Liebessuche im TV etwa noch mal eine Chance geben? 2019 kämpfte die einstige Flugbegleiterin vor laufenden Kameras um das Herz des damaligen Bachelors Andrej Mangold (34) – leider vergeblich. Und auch die darauffolgende Beziehung mit dem Vater ihres Kindes, Chris Broy, sollte nicht für immer halten. Jetzt verriet Eva ihren Fans: Sie hätte Lust, als Bachelorette den Mann fürs Leben zu finden!

Eva fragte ihre Follower auf Instagram, in welcher TV-Show diese sie gerne in Zukunft sehen würden – viele wünschten sich die Brünette wohl als neue Bachelorette. "Ich glaube, das wäre sehr spannend", gab die Influencerin aufgeregt zu. Sie habe sogar große Lust, die neue Rosenverteilerin zu werden: "Da würde es richtig Feuer unterm Arsch geben, da gibt es kein Pardon. Ich würde ganz klar meine Meinung äußern, kein Blatt vor den Mund nehmen und auch niemandem Honig um den Mund schmieren."

Eva fiel darüber hinaus noch ein weiterer Grund ein, warum sie als neue Bachelorette qualifiziert wäre: "Außerdem wurde das in den letzten Jahren in Griechenland gedreht, sogar auf Kefalonia. Da komme ich her."

TV NOW Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Evanthia Benetatou, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Griechenland 2021

