Wie kommt Evanthia Benetatou (29) als alleinstehende Mutter zurecht? Es war ein großer Schock für ihre Fans: Noch während ihrer Schwangerschaft gab die Ex-Bachelor-Kandidatin die Trennung von ihrem Verlobten und Kindsvater Chris Broy bekannt. Darauf folgte eine hässliche öffentliche Schlammschlacht – die sich inzwischen aber etwas beruhigt hat. Wie geht es Eva heute und wie meistert sie ihren Mama-Alltag ohne Partner?

Genau diese Fragen beantwortete die Mutter des kleinen George Angelos jetzt in ihrer Instagram-Story: "Es ist definitiv nicht leicht. [...] Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir fehlt kein Partner", beteuert Eva. "Natürlich gibt es Momente, in denen ich mir einen Partner an meiner Seite wünschen würde. Diesen kann keine Freundin und auch keine Mama ersetzen." Sie sei generell eigentlich immer ein Beziehungsmensch gewesen. "Nun habe ich meine kleine Familie, doch diese würde ich gerne eines Tages mit einem Partner an meiner Seite teilen, der mein Kind und mich liebt."

Sollte Eva noch einmal die große Liebe finden – wünscht sie sich dann noch mehr Nachwuchs? "Auf jeden Fall!", stellt die schöne Griechin klar. "Ich wünsche mir noch mehr Kinder. Mein Wunsch war es immer, zuerst einen Jungen zu kommen und nach anderthalb Jahren ein Mädchen. Der große Bruder, der die kleine Schwester beschützt."

