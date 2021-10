Bei diesem Anblick dürften sicherlich einige Fans von Gigi Hadid (26) ins Schwitzen kommen! Das Supermodel ist schon seit Jahren aus der Fashionbranche kaum mehr wegzudenken: Nachdem die frischgebackene Mutter im vergangenen September bereits im Rahmen der Fashion Week in Mailand und New York über die Catwalks gelaufen war, stand jetzt als nächstes Paris auf dem Plan: Auf dem Laufsteg präsentierte Gigi ihr bretthartes Sixpack!

Bei der Coperni-Show auf der Pariser Fashion Week zeigte die 26-Jährige mal wieder ihren Hammerbody: Gigi trug ein orangefarbenes Croptop und dazu einen langen, silberfarbenen Rock. Dabei kam ihr durchtrainierter Bauch perfekt zur Geltung. Kaum jemand würde bei diesem Anblick wohl vermuten, dass die gebürtige US-Amerikanerin erst vor einem Jahr ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat.

Auf der New York Fashion Week hingegen begeisterte Gigi mit einem weitaus glamouröseren Look: Sie schlenderte dort gemeinsam mit ihrer guten Freundin Kendall Jenner (25) Seite an Seite für den Designer Michael Kors über den Catwalk. Die Girls trugen schwarze Roben und ihr Erscheinungsbild wurde zusätzlich von einem knallroten Lippenstift abgerundet.

Getty Images Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week im September 2021

Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week im September 2021

Getty Images Gigi Hadid im September 2021 in New York City

