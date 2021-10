Fans trauern um John Wes Townley. Der US-Amerikaner wurde als professioneller Stock-Car-Rennfahrer international bekannt. In den 2000er-Jahren stieg der Sportler als einer der ersten jungen Fahrer in die Spitzenklasse des US-amerikanischen Motorsportverbandes – NASCAR – auf. Zuletzt fuhr er in der NASCAR Camping World Truck Rennserie für Athenian Motorsports und in der Xfinity Rennserie ebenfalls für Athenian Motorsports. Doch jetzt wurde John plötzlich aus dem Leben gerissen. Er starb bei einer Schießerei.

Wie Athens Banner-Herald berichtet, starb John vergangenen Samstagabend in Athens im US-Bundesstaat Georgia mit nur 31 Jahren an den Folgen von Schussverletzungen. Dem Lokalblatt zufolge soll es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt gehandelt haben, in den der Rennfahrer und eine weitere 30-jährige Frau verwickelt worden seien.

Der 31-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, die andere betroffene Person kämpfe in der Klinik noch um ihr Leben, sagte ein Polizeisprecher. Warum genau es zu der Schießerei kam, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Getty Images John Wes Townley in Loudon, New Hampshire

Getty Images John Wes Townley während der NASCAR Camping World Truck Rennserie in seinem Chevrolet

Getty Images John Wes Townley im November 2015

