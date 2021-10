Alles Gute nachträglich, liebe Märtha Louise von Norwegen (50)! Schon am 22. September wurde die älteste Tochter von König Harald von Norwegen (84) und dessen Frau Königin Sonja von Norwegen (84) 50 Jahre alt. Jetzt feierte die royale Lady ihren runden Geburtstag mit einer ganz besonderen Person nach: mit ihrem Schamanen Durek Verrett. Und dieser dachte sich für seine Liebste etwas ganz Spezielles aus: Er überraschte Märtha Louise mit einer Privatparty!

Auf Fotos, die unter anderem People vorliegen, ist zu erkennen, dass Durek an Prunk nicht spart, wenn es um seine Märtha Louise geht. Das Paar steht zum Beispiel auf einem Schnappschuss vor einem Buffet, zu dem eine große Schokotorte und Macarons gehören. Der Tisch ist zudem mit hübschen Blumenbouquets dekoriert. Das Paar feierte Märtha Louises Geburtstag gemeinsam mit Freunden in seiner Villa in Beverly Hills nach, in die die beiden erst kürzlich gezogen sind.

"Ich fühle mich sehr geehrt und bin dankbar, dass ich so wunderbare Freunde und eine Familie habe und mit dieser wunderbaren Frau zusammen bin, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte", sagte Durek in seiner Geburtstagsansprache an Märtha Louise. Bild zufolge plane der Schamane, die Prinzessin nächstes Jahr sogar zu heiraten. "Märtha ist meine Traumfrau", erklärte Durek.

Märtha Louise von Norwegen im April 2013

Prinzessin Märtha Louise, Schwester von Kronprinz Haakon

Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, 2019

