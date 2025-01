Harte Vorwürfe: Märtha Louise und Durek Verrett wehren sich

Durek Verrett (50), der Ehemann der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (53), steht aktuell im Fokus schwerer Vorwürfe. Der Manager Joakim Boström beschuldigt den selbst ernannten Heiler, ihn 2015 in New York sexuell missbraucht zu haben. Dabei soll Durek den Schweden unter anderem mehrfach unsittlich berührt haben, heißt es. In einem Interview mit der norwegischen Plattform VG.no widerspricht Durek den Anschuldigungen vehement und spricht von einer "Verleumdungskampagne". "Ich wurde mit Prinz Andrew, Jeffrey Epstein und P. Diddy verglichen. Es ist schrecklich!", sagte der Schamane.

Weiter erklärte Durek in dem Interview: "Ich habe mein Leben der Aufgabe gewidmet, anderen zu helfen. Ich möchte nur Menschen helfen. Für mich gibt es kaum etwas Wichtigeres als die Sicherheit meiner Kunden." Er räumte jedoch ein, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben, etwa die berufliche und persönliche Ebene bei seinen Sitzungen vermischt zu haben. Dennoch betonte er, niemals jemanden gegen dessen Willen intim berührt zu haben. "Es ist eine große Verleumdungskampagne, um mich als die schrecklichste Person darzustellen. Um Stress bei uns, bei Märthas Kindern und ihrer Familie auszulösen. Damit sie mich irgendwann verlässt und ihre Familie mir den Rücken kehrt", erklärt Durek die aufgekommenen Vorwürfe. Die Prinzessin verteidigte ihren Ehemann: "Der Hauptgrund, warum wir dieses Interview führen, ist, dass seit unserem Kennenlernen so viele negative Berichte über Durek veröffentlicht wurden. Das habe ich schon einmal erlebt. Bei Ari (✝47) war es genauso."

Durek und Märtha Louise sind seit Jahren als Paar in der Öffentlichkeit präsent und sorgten bereits mehrfach für Schlagzeilen. Der Alternativtherapeut, der in den USA geboren wurde, ist vor allem für seine unkonventionellen Heilmethoden bekannt, während Märtha Louise einst ihr Engagement im royalen Haus niederlegte, um sich ihrer eigenen spirituellen Arbeit zu widmen. Die Beziehung der beiden stand von Beginn an unter genauester Beobachtung, gerade weil der 50-Jährige oft mit Kritik konfrontiert wurde. Trotz der derzeitigen schwierigen Lage demonstrieren die beiden Geschlossenheit. "Ihre Familie kennt mich und Märtha ist die wunderbarste Frau der Welt", schwärmte Durek im Interview und machte damit deutlich, dass er fest an ihrer Seite bleiben will. Märtha Louise ergänzte: "Aris Tod hat mich hart getroffen. Und wenn ich jetzt sehe, dass Durek von der Presse genauso behandelt wird, muss ich mich zu Wort melden."

Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Dezember 2024

