Deshalb sind Märtha Louise und Durek nicht beim Gottesdienst

In Oslo findet am ersten Weihnachtsfeiertag traditionell ein Gottesdienst statt. Dort erscheinen auch die Mitglieder des norwegischen Königshauses – in diesem Jahr werden Prinzessin Märtha Louise (53) und ihr Ehemann Durek Verrett (50) jedoch nicht dabei sein. Wie die Schwester von Kronprinz Haakon (51) jetzt auf Instagram betont, liegt das jedoch keinesfalls daran, dass es möglicherweise Differenzen in ihrer Familie gibt. "Um jegliche Missverständnisse in der Presse zu vermeiden: [...] Durek ist im Krankenhaus zur Dialyse, die er dreimal pro Woche machen muss, und heute ist einer dieser Tage. Ich bin sehr krank und kann deshalb nicht kommen", erklärt sie.

Darüber hinaus drückt die 53-Jährige ihre Enttäuschung darüber aus, das Fehlen des Paares erklären zu müssen. "Es ist traurig, dass wir uns rechtfertigen müssen, warum wir nicht in der Kirche sind, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, es gäbe Zwietracht in der Familie, was nicht der Fall ist", betont Märtha und ergänzt: "Wir lieben uns immer noch. Zum Glück. Wir wären dabei gewesen, wenn wir gekonnt hätten. Aber dieses Jahr hat es nicht geklappt. Fröhliche Weihnachten!"

Zuletzt sorgte das Paar für eine Menge Aufsehen. Erst im vergangenen Monat machte der Mann der norwegischen Prinzessin negative Schlagzeilen, als Sprachnotizen veröffentlicht wurden, in denen er zugab, einen schwedischen Familienvater namens Joakim Boström sexuell belästigt zu haben. Wie auf den Aufnahmen, die Se og Hør vorlagen, zu hören war, erklärte Durek: "Es war ein Fehler, ich weiß, dass es ein Fehler war. Ich habe kein Problem damit, zuzugeben, dass ich eine Grenze überschritten habe. Ich bin auch nur ein Mensch." Doch damit nicht genug: Berichten zufolge ließen Märtha und der 50-Jährige mehrere Lieferanten und Dienstleister nach ihrer opulenten Hochzeit auf ihr Geld warten.

Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Dezember 2024

Daniel Perez/Getty Images Durek Verrett, Ehemann von Prinzessin Märtha Louise

