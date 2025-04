Prinzessin Märtha Louise zieht in die Wohnung ihrer Mutter

Prinzessin Märtha Louise (53) von Norwegen sorgt derzeit für Schlagzeilen – denn nach einer Wohnungspleite ist sie gemeinsam mit Ehemann Durek Verrett (50) und Tochter Emma Tallulah Behn (16) in eine neue Bleibe gezogen. Das royale Trio wohnt jetzt in einer Dachgeschosswohnung im Herzen von Oslo, und zwar in einer Immobilie, die niemand Geringerem als Königin Sonja (87) gehört. Der Lebensabschnitt in ihrem eigenen Haus in Lommedalen ist damit vorerst vorbei, wie Se og Hør berichtet. Märtha Louise hatte das Haus einst mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Ari Behn (✝47) erworben, mit dem sie viele Erinnerungen verbindet.

Der Traum vom eigenen Familiennest in Stabekk verzögert sich weiterhin. Obwohl Märtha Louise nach Angaben der Tageszeitung VG bereits rund 1,5 Millionen Euro für ihr neues Haus ausgegeben hat, ziehen sich die Bauarbeiten hin. Im März 2024 hatte sie die Umbaupläne eingereicht, doch von der Gemeinde wartet sie noch immer auf grünes Licht. Kjell Seberg, Leiter der örtlichen Bauabteilung, erklärt laut Se og Hør: "Wir streben eine neue Überprüfung im Mai 2025 an." Bis endgültig entschieden wird, wie es mit ihrem Traumhaus weitergeht, bleibt der Prinzessin und ihrer Familie nichts anderes übrig, als Unterschlupf bei Mama Sonja zu finden. Die großzügige Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, zwei große Wohnzimmer und eine riesige Dachterrasse – kein schlechter Ort für diese Übergangsphase.

Die neue Wohnsituation bringt das Mutter-Tochter-Duo wieder näher zusammen. Schon in der Vergangenheit galt das Verhältnis von Märtha Louise und Königin Sonja als besonders herzlich. Insbesondere nach dem Tod von Ari Behn rückten sie als Familie enger zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Märtha Louise hat in Interviews wiederholt betont, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt ist. Ihre jüngste Tochter Emma, die aus der Ehe mit Ari Behn stammt, erlebt so nicht nur den Trubel einer royalen Großstadtwohnung, sondern wird auch Zeugin davon, wie generationsübergreifender Familienzusammenhalt in der norwegischen Königsfamilie gelebt wird.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Dezember 2024

