Überlebenskampf: Durek Verrett muss wöchentlich zur Dialyse

Schamane Durek Verrett (50), der Partner von Prinzessin Märtha Louise (53), hat in einem schockierenden Statement seinen gesundheitlich kritischen Zustand offenbart. Er erklärte auf Instagram, dass er seit dem Verlust seiner Nierentransplantation vor ein paar Jahren regelmäßig "dreimal wöchentlich auf Dialyse angewiesen ist, um zu überleben." Die Enthüllung folgte auf eine Kontroverse, bei der Durek von der norwegischen Zeitschrift Se og Hør massiv angegriffen wurde. Unter anderem veröffentlichte das Magazin ein privates Nacktfoto ohne seine Zustimmung und verbreitete falsche Vorwürfe gegen ihn. "Diese Angriffe haben mir nicht nur auf emotionale Weise wehgetan, sie haben meinen Kampf auch schwerer gemacht", schrieb der Autor.

Die Beschuldigungen, die Durek in seiner Erklärung als "falsch und böswillig" bezeichnete, beziehen sich auf einen früheren Manager, der ihm Übergriffe unterstellt. Die Anschuldigungen wurden jedoch von der norwegischen Presseaufsichtsbehörde als ethisch fragwürdig bewertet. "Ich bin in den letzten sechs Jahren von den norwegischen Medien, insbesondere von Se og Hør, unerbittlich verfolgt worden. Ich wurde in einer Weise dargestellt, die meiner Gesundheit, meinem Charakter, meinem Ruf, meinem Geschäft und den Menschen, die ich liebe, meiner Familie und meinen Freunden zutiefst geschadet hat", lautete es in Dureks Statement. Ferner betonte der gebürtige US-Amerikaner, dass er den Kampf um seine Gesundheit und gegen die unhaltbaren Vorwürfe weiterführen werde.

Inmitten des Dramas steht Dureks Ehefrau Märtha Louise hinter ihm. Sie und der Schamane gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort und sind bekannt dafür, ihre Beziehung offen auszuleben – obwohl das oft mit intensiver Aufmerksamkeit und Kritik einherging. Bereits im Vorfeld sorgten die Ansichten von Durek mehrfach für Schlagzeilen, genau wie Märtha Louises Abstand zur traditionellen Rolle im norwegischen Königshaus. Kritiker werfen Durek vor, ein polarisierendes Bild von sich selbst zu schaffen, während Befürworter ihn für seinen Einsatz in spirituellen Heilpraktiken loben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schamane Durek Verrett, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024