König Haralds Enkelin ist Teil von "Die Verräter"-Norwegen

Leah Behn, die Enkelin von König Harald V. (88) und Königin Sonja (87) von Norwegen, wird in der neuen Staffel der norwegischen TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! zu sehen sein. Dies kündigte die 20-Jährige im Gespräch mit dem Sender TV 2 an: "Ich habe mich entschlossen, etwas völlig Neues auszuprobieren." Die Reality-Show ist bekannt für ihre Lügen- und Intrigenspiele. Der Herausforderung sei Leah sich bewusst: "Es ist so unvorhersehbar und jede Staffel ist einzigartig", erklärte sie.

Leah ist kein unbeschriebenes Blatt in der Fernsehlandschaft. Bereits in der Show "Powerwoman Norway" trat sie an und stellte ihr Können im Rahmen einer Reality-Serie unter Beweis. Auch in den sozialen Medien ist die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (53) und dem 2019 verstorbenen Schriftsteller Ari Behn (✝47) aktiv. Offiziell wird sie als Influencerin angekündigt. Der norwegische Spielleiter von "Die Verräter", Mads Hansen, verspricht Überraschungen: "Sie werden direkt geschockt sein. Sie werden nicht glauben, was passiert, und sie werden komplett umgehauen werden." Was Leah in der Show erwartet, bleibt offen, doch die Vorfreude ist groß.

Leahs Mutter Märtha Louise ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Interessen wie Esoterik und Geistheilung. Erst kürzlich erklärte sie zudem, dass sie das Haus, in dem sie mit ihrem ersten Ehemann wohnte und ihre Kinder aufwuchsen, verkaufen werde. Trotz der Schicksalsschläge in ihrem Leben, insbesondere dem Verlust ihres Vaters, geht Leah nun mutig ihren eigenen Weg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Ari Behn im Juni 2010

Anzeige Anzeige

Instagram / leah.behn Leah Behn macht ein Selfie

Anzeige Anzeige