Neuanfang: Prinzessin Märtha Louise verkauft ihr Eigenheim

Prinzessin Märtha Louise (53) scheint nun bereit zu sein, ein altes Kapitel in ihrem Leben endgültig zu schließen. Auf Instagram informiert die norwegische Royal darüber, dass sie ihr Eigenheim in Lommedalen verkaufen möchte. Eine Immobilie, die die Tochter von König Harald ursprünglich gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann gekauft hatte. "Unser Haus in Lommedalen war für unsere Kinder der beste Ort zum Aufwachsen. Ein friedlicher Ort, so naturnah, aber immer noch nicht weit von Oslo entfernt [...]. In diesem Haus hatten wir die lustigsten Partys, die tollsten Gespräche und die tiefsten Meditationen. Unsere Höhen und Tiefen", schwelgt Märtha in Erinnerungen. Dazu teilt sie mehrere Fotos des hübschen Anwesens.

Bis vor Kurzem lebte die 53-Jährige dort noch gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann Durek Verrett (50). Das Paar hat sich inzwischen aber ein anderes Haus gekauft. "Es gibt für alles seine Zeit und wir freuen uns alle darauf, dass neue Menschen dieses wunderbare Haus erleben können und zu ihrem Zuhause machen", erklärt Märtha. Sie wünsche den zukünftigen Besitzern, dort "den gleichen Frieden zu finden, die gleiche Freude" und ihre eigenen "Kinder vor dem Haus spielen zu sehen". Bis die Baumaßnahmen an ihrem neuen Traumhaus abgeschlossen sind, wohnen die Prinzessin und der Schamane vorübergehend in der Wohnung von Königin Sonja. Zu eng sollte es dem Paar dort wohl nicht werden: Das Appartement von Märthas Mutter soll angeblich über eine Wohnfläche von rund 220 Quadratmetern verfügen.

2016 trennten sich Märtha Louise und ihr Ex-Mann Ari Behn (✝47). Die beiden bekamen während ihrer Ehe drei Kinder: Maud, Leah und Emma. 2019 erschütterte dann die schreckliche Nachricht das norwegische Königshaus und seine Fans: Ari beging Suizid. Wie sehr die dreifache Mutter unter dieser Tragödie litt, machte sie erst vor Kurzem im Podcast "Who's Your Daddy" öffentlich. "Ich war komplett am Ende. Ich konnte mich nicht aus dem Bett bewegen. Ich fühlte mich, als wäre ich jeden Tag einen Marathon gelaufen, und gleichzeitig konnte ich nicht schlafen, essen oder irgendetwas anderes. Ich war erschöpft und hatte eine Art Gehirnnebel", erinnerte sie sich an die schwere Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Ari Behn im Juni 2010

Anzeige Anzeige