Es ist das Ende einer Ära. Rund 50 Jahre ist David Lee Roth (66) inzwischen im Musikgeschäft. Seinen Durchbruch feierte der Sänger in den 1970er-Jahren als Frontmann der Hardrockband Van Halen. Mit seinem Gesangstalent, seinen hautengen Gymnastikhosen und Turneinlagen auf der Bühne wurde er schnell zum Sexsymbol seiner Zeit und erlangte internationale Berühmtheit. Doch unter diese phänomenale Laufbahn zieht der Rocker nun einen Schlussstrich: Er hat sein Karriereende angekündigt!

Das gab David jetzt in einem Interview mit der Zeitung Las Vegas Review-Journal bekannt. Ein Sprecher des Musikers bestätigte daraufhin das Karriere-Aus. Bereits Anfang kommenden Jahres, sobald einige noch geplante Auftritte vorbei sind, möchte sich der "Jump"-Interpret zur Ruhe setzen. "Das sind meine letzten fünf Shows", betont der 66-Jährige. Sein allerletztes Konzert gibt er am 8. Januar 2022 im House of Blues in Las Vegas.

In dem Interview erklärt David auch, was ihn dazu bewegt, in die verdiente Rocker-Rente zu gehen. Wie er preisgibt, hatte vor allem der Tod seines Bandkollegen Eddie Van Halen (✝65) im Oktober 2020 einen großen Einfluss auf seine Entscheidung. Denn dadurch habe er sich damit auseinandersetzen müssen, wie kurz das Leben im Grunde genommen ist.

Getty Images Die Band Van Halen im Februar 2012

Getty Images David Lee Roth bei einem Konzert in L.A. im Juni 2012

Getty Images David Lee Roth bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2015

