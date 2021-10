Kim Gloss (29) plaudert aus dem Nähkästchen! Im August hat die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Liebsten Alexander Beliaikin bei einer pompösen mehrtägigen Feier in Rom geheiratet. Sicherlich kann jeder einzelne der zahlreichen Gäste bezeugen: Die beiden Turteltauben sind total verrückt nacheinander und geben einfach das perfekte Paar ab. Doch was liebt Kim eigentlich am meisten an ihrem frischgebackenen Ehemann? Das verrät die Beauty jetzt im Promiflash-Interview.

"Also erstens sieht er ja mal unglaublich aus!", schwärmt die 29-Jährige kichernd. "Ich habe mich auf jeden Fall sofort verliebt – er sah so gut aus, als ich ihn kennengelernt habe." Doch nicht nur das Äußerliche, sondern auch Alex' Charakter habe Kim überzeugt: "Er ist immer für alle da, gibt sein letztes Hemd für Familie und Freunde her. Er ist sehr fleißig und erfolgreich, was sehr sexy ist. Er hat auch denselben Humor wie ich, das ist schon besonders."

Abschließend beteuert die Sängerin: "Wir denken oft dasselbe, sprechen es auch gleichzeitig aus. Ich weiß, er ist einfach der perfekte Deckel für mich – für meinen Topf. Wir sind das perfekte Team." Das klingt ja schon fast zu perfekt! Gibt es bei den beiden denn nie Streit? "Kaum", erklärt Kim. "Aber wenn, dann richtig!"

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss am Tag nach ihrer Hochzeit

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Alexander Beliaikin und ihre Kinder

