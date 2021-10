Steph Claire Smith (27) überrascht mit einem Body-Update! Die Influencerin durfte sich erst vor wenigen Monaten über ihren ersten Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit ihrem Mann Josh Miller begrüßte die Australierin im Mai einen Sohn auf der Welt, den kleinen Harvey. Seit der Geburt genießt die Blondine ihr neues Leben als Mama – doch für Sport blieb offenbar ebenfalls genügend Zeit: Steph präsentiert jetzt stolz ihren erschlankten Körper!

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige zuletzt mehrere Fotos, die sie im Bikini zeigen. Glücklich strahlt Steph darauf in die Kamera – doch nicht ihr Lächeln, sondern ihr schmaler Body zieht alle Blicke der Follower auf sich: "Du siehst unglaublich aus", schwärmt ein User, ein anderer schrieb in den Kommentaren zudem: "Du hast immer noch einen unglaublichen Körper!"

Steph selbst ist von ihrem neuen Körper nach der Entbindung gelegentlich aber noch verunsichert. In einem ehrlichen Posting erklärte sie: "Es gab Momente, in denen die alte verurteilende Stimme ertönte, als ich meinen Bauch sah, dieselbe Stimme ertönte, als ich meine Cellulite im Spiegelbild sah!" Sie habe sich dann aber von diesen negativen Gedanken freigemacht.

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und ihr Mann Josh Miller mit ihrem gemeinsamen Sohn

Getty Images Steph Claire Smith, Fitness-Influencerin

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Influencerin

