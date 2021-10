Lisa del Piero (25) klärt ihren jüngsten Beauty-Eingriff auf! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gehört mittlerweile zu Deutschlands erfolgreichsten Fitness-Influencern. Besonders für ihren Po wird die Beauty von ihren Fans angehimmelt. Einige User zweifeln jedoch, ob dieser wirklich echt ist. Lisa gab kürzlich zu, dass sie sich tatsächlich unters Messer gelegt hat. Sie habe sich aber lediglich ihre Hipdips auffüllen lassen. Jetzt zeigt sie das Ergebnis!

In ihrer Instagram-Story teilte Lisa Fotos ihrer Hüfte vor und nach dem Eingriff. "Habe nichts verändert, was man trainieren könnte! Der vor Kurzem veränderte Bereich hat nichts mit Sport zu tun", erklärte Lisa dazu. Durch Abduktionsübungen seien ihre Pomuskeln zwar gewachsen. Doch es seien dadurch auch kleine Lücken an ihren Hüften entstanden – und diese könne man mit Sport nicht wegtrainieren.

Auf einer Vorher-Nachher-Collage wird das Ergebnis des Eingriffs deutlich. Die Wespentaille der 25-Jährigen kommt jetzt noch besser zur Geltung. ​Lisa beteuerte aber noch einmal: "Mein Po ist immer noch echt, daran wurde nichts gemacht, weil es möglich ist, ihn anzutrainieren, und ich das schon erfolgreich geschafft habe."

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im August 2021

Instagram / lisadelpiero Lisa del Piero vor und nach ihrer Hipdip-OP

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

