Lisa Del Piero (25) spricht Klartext! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist mittlerweile eine erfolgreiche Fitness-Influencerin – und begeistert ihre Fans regelmäßig mit neuen Trainingstipps. Doch seit einiger Zeit wird die Kölnerin ständig im Netz kritisiert: Ihre Follower vermuten, dass sie ihren Po vergrößern hat lassen. Mehrfach wehrte sich die Bloggerin gegen ihre Hater – und betonte dabei stets, dass sie noch nie eine Beauty-OP hatte. Jetzt gibt Lisa allerdings zu, dass sie sich kürzlich doch unters Messer gelegt hat!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 25-Jährige zu Wort. "Ich wollte eine Sache ansprechen, die gerade ein sehr großes Thema auf meinem Account ist", begann Lisa zu erzählen und stellte dabei klar, dass sie sich keinem Brazilian Butt Lift unterzogen habe. "Mein Po hier hinten ist immer noch echt! Ich habe mir aber meine Hipdips, also die Lücken an den Seiten, minimal auffüllen lassen mit meinem Oberschenkelinnenfett", berichtete sie. Für den Eingriff habe die Brünette sogar zunehmen müssen. "Ich finde es einfach schön, deswegen habe ich das gemacht", erklärte sie ihre Haltung.

Lisa selbst könne auch überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb sie immer wieder im Netz für ihren Körper kritisiert werde. "Lasst Menschen ihre Entscheidungen treffen", meinte sie. Zusätzlich appellierte die Beauty an ihre Community, die bösen Kommentare endlich zu unterlassen: "Hört einfach auf damit, Leute online zu beleidigen!"

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im August 2021

