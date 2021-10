Wie sieht wohl ein typischer Abend bei David Beckham (46) aus? Diese Frage beantwortete der ehemalige Fußballprofi seinen Fans jetzt auf Social Media. Seine Tochter Harper (10) spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle, denn jeden Abend vorm Zubettgehen verbringen die beiden noch ein kleines bisschen Vater-Tochter-Zeit miteinander. Der Ex-Kicker postete jetzt einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Tochter bei ihrem abendlichen Ritual.

Vergangene Woche teilte David ein Bild von sich und Harper auf Instagram – darauf stößt das Vater-Tochter-Gespann mit seinen Teetassen an. "Ingwernüsse und eine Tasse Tee, so wie jeden Abend vorm Schlafengehen", kommentierte der 46-Jährige den Post. Immer wieder gibt der vierfache Vater seinen Fans Einblicke in die liebevolle Beziehung mit seinen Kindern. Erst vergangenen Monat fieberte er mit Harper mit, als sie ihren ersten Schultag nach den Sommerferien hatte. Die Zehnjährige ist auf den Instagram-Profilen ihrer Eltern schon zu einem kleinen Star geworden.

Zum Weltfrauentag in diesem Jahr widmete David seiner Tochter, Frau und Mutter einen emotionalen Post auf Instagram: "Ich hatte das Glück, dass mich so unglaubliche und starke Frauen mein ganzes Leben lang inspiriert haben."

Instagram / davidbeckham Harper Seven und David Beckham

Facebook / David Beckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Instagram / davidbeckham Harper und David Beckham

