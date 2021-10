Erneut Sorge um Howie Mandel (65)! Vor wenigen Tagen meldete er sich noch mit einem Video aus dem Krankenhaus bei seinen Fans. Dort habe er eine Darmspiegelung bekommen und sei nun aber auf dem Weg der Besserung. Nach der Entwarnung ist der America's Got Talent Juror anscheinend jetzt aber wieder zurück in der Klinik. Laut Medienberichten hat Howie einen Zusammenbruch erlitten.

Wie TMZ schreibt, sei Howie am vergangenen Mittwoch plötzlich bei einem Café-Besuch in Woodland Hills zusammengebrochen. Er sei mit seiner Frau Terry und ein paar Freunden unterwegs gewesen, als er aus dem Nichts zusammensackte. Laut Augenzeugen sei sofort der Rettungsdienst alarmiert worden. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, sei Howie in der Lage gewesen, sich aufzusetzen. Der 65-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, in dem er sich jetzt zahlreichen Untersuchen unterziehen müsse. Es wird vermutet, dass ein niedriger Blutzuckerspiegel Schuld an dem Zusammenbruch gewesen sein könnte.

Im vergangenen Frühjahr sprach Howie ganz offen über seine psychische Gesundheit. Er habe an Angstzuständen und Depressionen gelitten. "Die Comedy hat mich auf gewisse Art und Weise gerettet", erzählte er damals im Interview mit People.

Howie Mandel, Januar 2020

Howie Mandel, bei "America's Got Talent" Show 2021

Howie Mandel, August 2021

