Koffer-Girl-Kritik: Howie Mandel verteidigt Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (41) bekommt unerwartete Unterstützung. Die Ehefrau von Prinz Harry (38) offenbarte zuletzt ihre schlechten Erfahrungen als Koffer-Girl in der Spielshow "Deal or No Deal". Es sei in dieser Sendung nur um das Aussehen der Mädchen gegangen. Eine Kritik, die nicht nur für Verständnis sorgte. Jetzt springt der US-Amerikanerin aber ein alter Kollege zur Seite: Moderator Howie Mandel (66) ist sich sicher, Meghan sei nur falsch verstanden worden!

Zu der Zeit, in der Meghan Teil der Gameshow war, wurde diese von Howie moderiert. Der TV-Star erklärte jetzt in einem Interview, dass er die ganze Aufregung gar nicht verstehen könne. "Ich habe noch nie mitbekommen, dass sich jemand beschwert hat und ich glaube auch nicht, dass Meghan sich beschwert", betonte er gegenüber Us Weekly. Er fügte hinzu: "Ich denke, Meghan meinte einfach, dass sie mehr machen wollte. Es war nicht erfüllend für sie." Außerdem könne der Komiker die Kritik der 41-Jährigen durchaus nachvollziehen. Auch er habe sich zwischen 26 Mädels, die ihn erwartungsvoll anstarrten, wie "ein Stück Fleisch" gefühlt.

Nachdem Meghan ihre Meinung zum Konzept der Sendung von "Deal or No Deal" geäußert hatte, bekam sie nicht nur im Netz Gegenwind. Auch Showgrößen wie Whoopi Goldberg (66) zeigten sich verständnislos. Die Schauspielerin war überzeugt, dass die Zuschauer und Teilnehmer wahrscheinlich eher auf das Geld als auf die Mädchen konzentriert waren.

Getty Images Howie Mandel beim "America's Got Talent: The Champions"-Finale in Pasadena im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan 2015

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

