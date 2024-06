Betrunken: So verletzte sich Howie Mandels Frau in Las Vegas

Howie Mandel (68) hatte sich seinen Ausflug nach Las Vegas etwas anders vorgestellt. Gemeinsam mit seiner Frau Terry reiste der Moderator in die Stadt der Sünde, um ein wenig zu feiern. Zu Gast bei "Live With Kelly and Mark" verrät er, was danach passierte: "Wir haben zu viel getrunken und Terry war etwas beschwipst. [...] Mitten in der Nacht ist sie aufgestanden und ich weiß nicht, wo sie hinwollte, aber dann ist sie gegen die Wand gelaufen." Bei dem darauffolgenden Sturz habe sich seine Ehepartnerin ein paar große Platzwunden geholt und den Wangenknochen gebrochen.

Durch den Lärm sei Howie wach geworden. Als er das Licht anschaltete, habe er seine Frau in einer Blutlache gefunden. "Ich habe ihren Kopf angeschaut und man konnte tatsächlich ihren Schädel sehen", berichtet er Kelly Ripa (53) und Mark Consuelos, die beide entsetzt das Gesicht verziehen. Inzwischen habe sich Terry von dem Vorfall erholt. Der Komiker stellt klar: "Sie ist absolut perfekt und hat keine einzige Narbe davongetragen. Sie ist wunderschön!"

Vor ein paar Jahren hatte der America's Got Talent-Juror selbst einen medizinischen Notfall gehabt. Bei dem Besuch eines Cafés in Woodland Hills war er auf einmal zusammengebrochen. TMZ hatte berichtet, dass er mit Terry und ein paar Freunden unterwegs gewesen war. Der Rettungsdienst hatte den damals 65-Jährigen sofort abgeholt und ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache seiner Bewusstlosigkeit soll vermutlich ein niedriger Blutzuckerspiegel gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Terry und Howie Mandel, im Mai 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Howie Mandel, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de