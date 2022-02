Sie brechen ihr Schweigen! Jane Marczewski nahm im vergangenen Jahr an der 16. Staffel von America's Got Talent teil. Unter dem Künstlernamen Nightbirde (31) begeisterte die Singer-Songwriterin die Zuschauer der Castingshow – aufgrund einer Krebserkrankung musste sie ihre Auftritte jedoch abbrechen. Heute wurde bekannt, dass Jane den Kampf gegen die Krankheit verloren hat. Jetzt meldeten sich die Juroren des Formats zu Wort.

Juror Howie Mandel (66) meldete sich auf Twitter zu Wort und würdigte Jane mit ergreifenden Worten: "Sie war ein Licht der Inspiration in unser aller Leben. Wir werden weiterleben und aus ihren Songs und Texten lernen." Er sei nach dem frühen Tod der Künstlerin voller Trauer, freue sich jedoch auch, sie kennengelernt zu haben, fügte der 66-Jährige hinzu.

Auch Heidi Klum (48), die 2021 Teil der Jury war, verabschiedete sich von Nightbirde. "Wir lieben dich, ruhe in Frieden", schrieb das Model auf Instagram. Zuvor hatten sich zahlreiche Fans zum Tod der Musikerin gemeldet. "Du hast mich inspiriert – nach all dem was du durchgemacht hast", schrieb ein User.

Anzeige

Getty Images Howie Mandel, Januar 2020

Anzeige

Instagram / _nightbirde Sängerin Nightbirde

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de