Stacey Solomon (32) lüftet das Geheimnis um den Namen ihres Kindes! An ihrem Geburtstag, dem 4. Oktober, konnte die britische Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Joe Swash ihr viertes Kind – eine Tochter – auf der Welt willkommen heißen. Wie die Kleine heißen sollte, wusste Stacey bis dahin aber noch nicht. Vor wenigen Tagen erklärte sie zwar, dass sie inzwischen einen Babynamen gefunden hat – um welchen es sich dabei handelt, ließ sie jedoch offen. Doch nun sprach sie endlich Klartext!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto ihrer Tochter, neben der eine Rose liegt – offenbar in Anlehnung an ihren Namen. Denn der lautet, wie Stacey in der Bildunterschrift verriet, Rose Opal Esmè Solomon-Swash. "Unsere schöne Blume, unser kostbares Juwel, das wir für immer und ewig lieben werden. Es war die magischste Woche. Wir lieben dich bis zum Mond und zurück, unsere kleine Rose", führte die ehemalige X Factor-Teilnehmerin weiter aus. Sie und Joe sind sehr glücklich, die Kleine bei sich zu haben.

Eigentlich hatten Stacey und ihr Liebster geplant, ihre Tochter nach der Jahreszeit, in der sie geboren wurde, also Autumn - zu Deutsch: Herbst - zu nennen. Doch dann stellten sie fest, dass deren Initialen dadurch ASS - also das englische Wort für "Arsch" - ergeben würden. "Das hat uns dabei geholfen, alle Namen mit A auszuschließen", erklärte Stacey in einem früheren Instagram-Post.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Tochter Rose Opal Esmè Solomon-Swash

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon im November 2019 in London

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren Söhnen

